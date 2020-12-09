Магнітні бурі - це коливання геомагнітного поля Землі, які тривають від декількох годин до декількох діб. Геомагнітні бурі можуть впливати на роботу систем зв'язку і здоров'я людей.
Завтра і післязавтра пройдуть найсильніші магнітні бурі в цьому місяці, що може відобразитися на самопочутті метеочутливих людей і володарів хронічних хвороб.
Коли очікується магнітна буря
10 грудня і грудня, в Україні пройдуть відносно сильні магнітні бурі. Фахівці відзначають, що ця буря матиме рівень G2 - це одна з найсильніших бур у 2020 році. Вона може негативно відбитися на самопочутті.
Коливання 11 грудня будуть слабшими. Наступні сплески енергії очікуються 18, 19 і 24 грудня - вони не будуть настільки сильними. Решта днів грудня повинні пройти спокійно.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Під час геомагнітної бурі найбільше до погіршення самопочуття схильні метеочутливі люди, люди з хронічними захворюваннями, літні та люди з серцево-судинними хворобами. Також обережність потрібно дотримуватися вагітна.
Вплив магнітної бурі може викликати такі симптоми:
- слабкість;
- нудота;
- запаморочення;
- підвищений апетит або його відсутність;
- підвищена дратівливість;
- сонливість;
- загострення хронічних захворювань;
- біль в спині і м'язах.
Щоб захиститися від шкідливого впливу бур, потрібно дбайливо ставитися до здоров'я. Відмовтеся від сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі, енергетиків. Пийте зелений і трав'яний чай. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Обов'язково висипайтеся (краще лягти раніше, ніж зазвичай) і не нервуйте - тоді період бур пройде легко.
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