Завтра прогнозується найсильніша геомагнітна буря в цьому місяці.

Магнітні бурі - це коливання геомагнітного поля Землі, які тривають від декількох годин до декількох діб. Геомагнітні бурі можуть впливати на роботу систем зв'язку і здоров'я людей.

Завтра і післязавтра пройдуть найсильніші магнітні бурі в цьому місяці, що може відобразитися на самопочутті метеочутливих людей і володарів хронічних хвороб.

Коли очікується магнітна буря

10 грудня і грудня, в Україні пройдуть відносно сильні магнітні бурі. Фахівці відзначають, що ця буря матиме рівень G2 - це одна з найсильніших бур у 2020 році. Вона може негативно відбитися на самопочутті.

Коливання 11 грудня будуть слабшими. Наступні сплески енергії очікуються 18, 19 і 24 грудня - вони не будуть настільки сильними. Решта днів грудня повинні пройти спокійно.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Під час геомагнітної бурі найбільше до погіршення самопочуття схильні метеочутливі люди, люди з хронічними захворюваннями, літні та люди з серцево-судинними хворобами. Також обережність потрібно дотримуватися вагітна.

Вплив магнітної бурі може викликати такі симптоми:

слабкість;

нудота;

запаморочення;

підвищений апетит або його відсутність;

підвищена дратівливість;

сонливість;

загострення хронічних захворювань;

біль в спині і м'язах.

Щоб захиститися від шкідливого впливу бур, потрібно дбайливо ставитися до здоров'я. Відмовтеся від сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі, енергетиків. Пийте зелений і трав'яний чай. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Обов'язково висипайтеся (краще лягти раніше, ніж зазвичай) і не нервуйте - тоді період бур пройде легко.

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Автор: Катерина Пулатова