Учені встановили, що на Землі за весь час сталося щонайменше чотири руйнівні магнітні бурі.

Учені виявили чотири екстремальні події "сонячних супербур", які обрушилися на Землю давним-давно, і які, якби вони сталися сьогодні, могли б зашкодити супутникам, електромережам і зв'язку.

Сонячні бурі виникають як потік заряджених частинок, що викидаються Сонцем, які під час зіткнення із Землею можуть спричиняти магнітні та електричні коливання навколо планети, що призводить до утворення вражаючих полярних сяйв, пише The Independent.

У наш час екстремальні сонячні бурі також можуть порушувати передачу електроенергії, роботу супутників і навіть впливати на інтернет. Наприклад, одна з найсильніших сонячних бур відомих науці сталася 1859 року і спричинила збої в роботі телеграфних систем у всій Європі та Північній Америці.

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Тепер же вчені проаналізували, як подібні бурі вплинули б на сучасний світ. Вони зазначили, що кожного разу, коли відбуваються сонячні бурі, рівень радіовуглецю різко підвищується, і це залишає чіткий слід у кільцях дерев, оскільки вони поглинають вуглекислий газ. Використовуючи ці кільця, фахівці змогли вивчити минулі сонячні бурі.

Таким чином підтверджено, що чотири екстремальні сонячні бурі сталися в 993 році нашої ери, 660 році до нашої ери, 5259 році до нашої ери і навіть 7176 році до нашої ери. Вчені попереджають, що подібні бурі сьогодні можуть мати катастрофічні наслідки для сучасного технологічного суспільства, оскільки вони можуть пошкодити супутникові системи та електромережі.

Дослідники залишилися задоволені виконаною роботою і зазначили, що це призведе "до прориву в розумінні природи екстремальних сонячних вивержень". Оскільки вчені більше дізнаються про минулі екстремальні сонячні бурі з кілець дерев, ці знання можуть допомогти в плануванні майбутніх таких бур.

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13 вересня стало відомо, що сонячна система пережила неймовірно близьке зіткнення з чужою зіркою. Цей інцидент міг залишити "шрами". Околиці Сонячної системи, за орбітою Нептуна, є хаотичним місцем. Там багато об'єктів, серед яких карликові планети Плутон і Седна, а також тисячі менших тіл.

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