На Марсі зняли піщаний вихор / скріншот з відео
Марсохід Perseverance, який приземлився на поверхню планети в лютому, зняв рідкісний піщаний вихор - так званого "пилового диявола".
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Як повідомляє Space.com, відео було знято в кратері Езеро. NASA поки не публікувало даних про вірогідні розміри та швидкість вихору.
На відео можна бачити, що "пиловий диявол" рухається з права на ліво.
Марсохід Perseverance: що відомо
- 19 лютого NASA висадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.
- Після успішного приземлення марсохід приступив до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.
- Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися складним рельєфом місцевості.
- У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.
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