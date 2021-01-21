Експерти з Кембриджського університету вивчили знайдені в так званих сланцях Фезуату гірського хребта Антиатлас в Марокко скам'янілості морської зірки, вік якої становить 480 млн років.
Читайте такожУ Туреччині розкопали храм Афродіти, якому 2500 років (фото)За словами вчених, вона є найстарішою з відомих морських зірок. Попередній претендент на звання найстарішого зареєстрованого зразка морської зірки був на 50 млн років молодший. Новий вид названо Cantabrigiaster fezouataensis, передає apostrophe.ua з посиланням на Daily Mail.
"Якщо ви повернетеся в минуле і пірнете в море, то ви не взнаєте жодного з морських організмів - крім морських зірок, вони є одними з перших сучасних тварин", - сказав еволюційний палеоеколог Аарон Хантер.
За словами дослідників, Cantabrigiaster fezouataensis не вистачає приблизно 60% рис будови тіла сучасної морської зірки - замість цього вона виглядає як гібрид морської зірки і морської лілії. Морські лілії - це фільтруючі організми з хвилястими рукавами, які нагадують рослини тим, що прикріплені до морського дна за допомогою циліндричного "стебла".
"Рівень деталізації скам'янілості приголомшливий - її структура настільки складна, що нам знадобився час, щоб зрозуміти її значення", - сказав доктор Хантер.
Новини по темі
- Скелет рідкісного тигра виставили на аукціон у Женеві (фоторепортаж)
- У Помпеях розкопали давньоримську закусочну з фресками і посудом (фото)
- В Угорщині знайшли скарб з тисячами стародавніх монет (фото)
- Вчені знайшли найдавніший малюнок тварини, йому більше 45 тисяч років (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram