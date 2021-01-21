За словами вчених, знахідка є найстарішою з відомих морських зірок.

Експерти з Кембриджського університету вивчили знайдені в так званих сланцях Фезуату гірського хребта Антиатлас в Марокко скам'янілості морської зірки, вік якої становить 480 млн років.

Читайте такожУ Туреччині розкопали храм Афродіти, якому 2500 років (фото)За словами вчених, вона є найстарішою з відомих морських зірок. Попередній претендент на звання найстарішого зареєстрованого зразка морської зірки був на 50 млн років молодший. Новий вид названо Cantabrigiaster fezouataensis, передає apostrophe.ua з посиланням на Daily Mail.

"Якщо ви повернетеся в минуле і пірнете в море, то ви не взнаєте жодного з морських організмів - крім морських зірок, вони є одними з перших сучасних тварин", - сказав еволюційний палеоеколог Аарон Хантер.

За словами дослідників, Cantabrigiaster fezouataensis не вистачає приблизно 60% рис будови тіла сучасної морської зірки - замість цього вона виглядає як гібрид морської зірки і морської лілії. Морські лілії - це фільтруючі організми з хвилястими рукавами, які нагадують рослини тим, що прикріплені до морського дна за допомогою циліндричного "стебла".

"Рівень деталізації скам'янілості приголомшливий - її структура настільки складна, що нам знадобився час, щоб зрозуміти її значення", - сказав доктор Хантер.

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Автор: УНІАН