Осколок допомагає по-новому поглянути на формування планет у ранній Сонячній системі.

Експерти вивчили метеорит Ерг-Шеш 002, знайдений у віддаленому районі пустелі Сахара в травні 2020 року, і дійшли висновку, що це осколок протопланети, що існувала ще до появи Землі.

Читайте такожНе було ні звуку: у США над будинками пронісся метеор (відео)Про це пише Vice.

Дослідження проводила команда французьких та японських вчених на чолі з геохіміком Жаном-Алі Барратом з Університету Західної Бретані.

На думку вчених метеорит є «найдавнішою магматичною породою», яка коли-небудь потрапляла на Землю, і допомагає по-новому поглянути на формування планет в ранній Сонячній системі.

Знайдений у Сахарі метеорит: що ще відомо

Метеорит називають дивовижною «капсулою часу», яка відрізняється від інших груп астероїдів.

Вік осколка становить 4,56 мільярда років, а вага – 32 кілограми.

Ерг-Шеш старший за метеорит NWA 11119, виявлений раніше, на 1,24 мільйона років, а Землі - на кілька мільйонів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН