Експерти вивчили метеорит Ерг-Шеш 002, знайдений у віддаленому районі пустелі Сахара в травні 2020 року, і дійшли висновку, що це осколок протопланети, що існувала ще до появи Землі.
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Дослідження проводила команда французьких та японських вчених на чолі з геохіміком Жаном-Алі Барратом з Університету Західної Бретані.
На думку вчених метеорит є «найдавнішою магматичною породою», яка коли-небудь потрапляла на Землю, і допомагає по-новому поглянути на формування планет в ранній Сонячній системі.
Знайдений у Сахарі метеорит: що ще відомо
- Метеорит називають дивовижною «капсулою часу», яка відрізняється від інших груп астероїдів.
- Вік осколка становить 4,56 мільярда років, а вага – 32 кілограми.
- Ерг-Шеш старший за метеорит NWA 11119, виявлений раніше, на 1,24 мільйона років, а Землі - на кілька мільйонів.
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