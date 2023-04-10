Juice, як очікується, запустять з космодрому Європейського космічного агентства 13 квітня.

За кілька днів стартує восьмирічна космічна місія до супутників Юпітера автоматичної міжпланетної станції Європейського космічного агентства Jupiter Icy Moons Explorer (Juice).

Це перша місія, запущена спеціально для дослідження віддалених світів, її мета – знайти ознаки життя, пише The Guardian.

"Ми хотіли б побачити, чи є місця навколо Юпітера, де могло зародитися життя. Нам потрібно знайти місце з внутрішньою енергією та рідкою водою. Щодо крижаних супутників Юпітера у нас є вагомі підстави вважати, що води більше, ніж на Землі", – сказав Олів’є Вітассе, науковий співробітник проекту місії.

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Juice планується запустити з космодрому Європейського космічного агентства у Куру у Французькій Гвіані 13 квітня. Апарат підніме ракета-носій Ariane 5, яка раніше вивела космічний телескоп Джеймса Вебба на ідеальну орбіту.

Восьмирічний маршрут Juice передбачає серію обльотів Землі та Венери. Очікується, що Juice вийде на орбіту навколо Юпітера в липні 2031 року, здійснить серію візитів до супутників Каллісто та Європа у 2034 році. Після цього, як передбачається, апарат вийде на постійну орбіту навколо Ганімеда – найбільшого супутника Юпітера і Сонячної системи загалом.

Вивчення Юпітера - що треба знати

Раніше американські зонди виявили, що три головних супутника Юпітера – Ганімед, Каллісто та Європа – раніше були крижаними світами, які вкривали величезні океани рідкої води, що створює передумови для існування життя. У 2005 році було виявлено, що крихітний супутник Сатурна, Енцелад, розбризкує воду та органічний матеріал у космос із підземного океану. Зважаючи на це, деякі вчені вважають, що Юпітер і його супутники – одне з найкращих місць для пошуку життя за межами Землі.

Одночасно із Juice до Юпітера відправляється міжпланетна місія NASA Europa Clipper. Цей космічний апарат, як передбачається, вивчатиме супутник Європа через серії польотів на орбіті навколо Юпітера. Запуск наразі запланований на жовтень 2024 року.

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