Астронавти NASA спробували активувати європейську наукову платформу на Міжнародній космічній станції (МКС).
Читайте такожNASA та SpaceX запустили перший регулярний маршрут на МКС (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, Майкл Хопкінс та Віктор Гловер залишили МКС та вийшли у відкритий космос. Там за 6 годин 56 хвилин встановили на одному з модулів комунікаційний термінал з антеною, який забезпечить незалежну лінію широкополосного зв'язку наукової платформи Бартоломео з європейськими науковими станціями. Але не змогли під'єднати один з кабелів. Наступний вихід у відкритий космос запланований на 1 лютого.
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