На Міжнародній космічній станції астронавти вперше зібрали врожай редиски, вирощеної у невагомості.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на NASA.
Астронавтка Кейт Рубінс 30 листопада зібрала перший врожай. Вона загорнула кожну з 20 рослин у фольгу та помістила в холодильник. Згодом їх мають забрати на Землю для досліджень, утім, їсти її не будуть. Це має допомогти астронавтам у майбутньому освоєнні Місяця та Марсу.
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Експеримент називається Plant Habitat-02 (PH-02). Під час його проведення NASA вперше виростило редиску на орбіті нашої планети. Цю рослину вибрали, оскільки вона добре вивчена вченими і дозріває всього за 27 днів. Також редиска їстівна, поживна і генетично схожа на арабідопсис - невелику квіткову рослину, родичку капусти, яку вчені часто досліджують в умовах мікрогравітації.
Зазначається, що раніше на МКС астронавти успішно вирощували лише карликову пшеницю.
"Вирощування різних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації і можуть запропонувати астронавтам в умовах довгих польотів найкраще різноманіття і харчовий баланс", - пояснив менеджер цієї програми NASA Ніколь Дюфур.
Експеримент дозволить NASA визначити оптимальний баланс догляду і живлення для редису в невагомості. Зазначається, що рослина практично не вимагала догляду від екіпажу.
Що було раніше
У попередніх дослідах, коли вирощували пшеницю, астронавти використовували пористий глинистий матеріал, у який помістили добрива, що повільно потрапляли туди.
У новому досліді мінерали визначили у точній кількості. Це дозволить краще вирахувати поживні речовини, які поступають у ґрунт, і які поглинають рослини.
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В камері використовували червоні, сині, зелені та білі світлодіоди з широким спектром, щоб забезпечити різноманіття світла. Вода надходила автоматично, а 180 датчиків дозволяли слідкувати за ростом із Землі.
NASA планує досліджувати Місяць та Марс і знає, що астронавтам для цього потрібно буде вирощувати власні продукти для підтримки довготривалих місій далеко від дому.
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