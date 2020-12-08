Раніше на МКС астронавти успішно вирощували лише карликову пшеницю.

На Міжнародній космічній станції астронавти вперше зібрали врожай редиски, вирощеної у невагомості.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на NASA.

Астронавтка Кейт Рубінс 30 листопада зібрала перший врожай. Вона загорнула кожну з 20 рослин у фольгу та помістила в холодильник. Згодом їх мають забрати на Землю для досліджень, утім, їсти її не будуть. Це має допомогти астронавтам у майбутньому освоєнні Місяця та Марсу.

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Експеримент називається Plant Habitat-02 (PH-02). Під час його проведення NASA вперше виростило редиску на орбіті нашої планети. Цю рослину вибрали, оскільки вона добре вивчена вченими і дозріває всього за 27 днів. Також редиска їстівна, поживна і генетично схожа на арабідопсис - невелику квіткову рослину, родичку капусти, яку вчені часто досліджують в умовах мікрогравітації.

Зазначається, що раніше на МКС астронавти успішно вирощували лише карликову пшеницю.

"Вирощування різних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації і можуть запропонувати астронавтам в умовах довгих польотів найкраще різноманіття і харчовий баланс", - пояснив менеджер цієї програми NASA Ніколь Дюфур.

Експеримент дозволить NASA визначити оптимальний баланс догляду і живлення для редису в невагомості. Зазначається, що рослина практично не вимагала догляду від екіпажу.

Що було раніше

У попередніх дослідах, коли вирощували пшеницю, астронавти використовували пористий глинистий матеріал, у який помістили добрива, що повільно потрапляли туди.

У новому досліді мінерали визначили у точній кількості. Це дозволить краще вирахувати поживні речовини, які поступають у ґрунт, і які поглинають рослини.

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В камері використовували червоні, сині, зелені та білі світлодіоди з широким спектром, щоб забезпечити різноманіття світла. Вода надходила автоматично, а 180 датчиків дозволяли слідкувати за ростом із Землі.

NASA планує досліджувати Місяць та Марс і знає, що астронавтам для цього потрібно буде вирощувати власні продукти для підтримки довготривалих місій далеко від дому.

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Автор: УНІАН