На дні Чорного моря археологи натрапили на військовий корабель віком 2000 років

Лабораторні дослідження корпусу показали, наскільки ретельно його було збудовано та в якому гарному стані він перебував.

Водолази, які досліджували стару гавань Фанагорії - давньогрецького міста на узбережжі Чорного моря, - виявили дерев'яний корпус судна, похований під шаром піску, мулу та ракушняка товщиною понад 1,5 метра.

Як пише The Daily Galaxy, спочатку археологи прийняли його за торгове судно пізнішого періоду.

Через два роки, приблизно за півтора метра від носової частини, було знайдено бронзовий таран довжиною близько метра. На ньому були зображені півмісяць і п’ятикутна зірка - царська емблема Мітрідата VI Євпатора, правителя Понту та одного з найзапекліших супротивників Римської республіки.

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Корабель лежав в акваторії нинішньої Таманської затоки, поруч із головним міським причалом. Радіовуглецевий аналіз деревини дозволив датувати знахідку серединою I століття до н. е. Дослідники класифікують судно як швидкохідний військовий корабель із флоту Мітрідата і зазначають, що це найдавніший військовий корабель, виявлений у російських водах.

Важливо, що лабораторні дослідження корпусу показали, наскільки ретельно він був побудований і в якому хорошому стані утримувався. Зокрема, фахівці проаналізували металеві деталі конструкції та з’ясували, що цвяхи були виготовлені з міді та мідних сплавів.

Усередині корпусу вчені також виявили перо - найімовірніше, журавлеве. Корабель затонув під час повстання у 63 році до н. е.

Довжина збережених фрагментів становить майже 16 метрів, ширина - 2,7 метра: лівий борт вцілів аж до верхнього планширя. Витягнута форма корпусу та наявність тарана однозначно вказують на те, що це було військове судно.

Сьогодні дослідники визначають його як унірему - швидкохідний вітрильно-весловий корабель з одним рядом весел. Коли у 2014 році було оголошено про виявлення тарана, спонсор експедиції назвав судно біремою (кораблем із двома ярусами весел). У пізніших наукових публікаціях це визначення вже не зустрічається. У статті сказано:

"Той факт, що корабель затонув біля головного міського причалу і не був ані піднятий, ані розібраний, вказує на події, пов’язані з серйозною кризою".

Римський історик Аппіан описує повстання у Фанагорії проти Мітрідата, що відбулося у 63 році до н. е. Під час цих подій діти царя опинилися в полоні, і з його столиці, Пантікапея, було відправлено флотилію для їхнього звільнення. Дослідники вважають, що корабель затонув саме під час цих бойових дій.

Корпус судна був покритий глиною з додаванням вовни та пір’я

Аналіз покриттів корпусу показав, що всі внутрішні поверхні дощок обшивки та набору судна були вкриті шаром глини товщиною від 1 до 2 сантиметрів, а в районі кіля - до 5 сантиметрів. До глини були додані вовна овець, коней і кіз, уламки шкур, свинячий жир, а також пір’я.

Відзначається, що шви між дошками обшивки попередньо прокладали пучками вовни, просоченими смолою. Зверху наносився шар глини, який фіксував ці ущільнення та забезпечував герметичність корпусу. Античні автори, зокрема Вітрувій і Вегецій, згадують суміш глини з вовною як вогнестійкий матеріал. Дослідники вважають, що таке покриття захищало військовий корабель від вогню - чи то випадкове загоряння, чи то влучання запалювальних снарядів.

Для зовнішньої обшивки корпусу використовувався інший склад. Сліди оранжево-червоного покриття виявилися сумішшю реальгару (сульфідного мінералу миш'яку) з бджолиним воском і сосновою смолою. На думку дослідників, ця багата на сірку суміш перешкоджала обростанню корпусу морськими молюсками та захищала деревину від корабельних черв’яків - деревоточців, які проникають всередину занурених у воду дерев’яних конструкцій.

При цьому на самій деревині помітні численні сліди ремонту, виконаного із застосуванням різних порід дерев, у тому числі тих, що ростуть у Середземномор’ї. Автори роблять висновок, що Понтійське царство мало всі необхідні засоби для підтримання свого флоту в справному стані протягом десятиліть.

Мідні цвяхи та бронзовий таран

У новітньому дослідженні основну увагу було приділено металам. Група вчених вивчила корабельні цвяхи, невелику пластину та таран. Для аналізу застосовувалися електронна мікроскопія, рентгенівські методи та нейтронно-активаційний аналіз - спосіб визначення хімічних елементів за випромінюванням, що виникає під час впливу на зразок потоку нейтронів.

Згідно з висновками авторів, цвяхи були виготовлені з міді та мідних сплавів, пластина - зі свинцю, а таран - з олов’яно-свинцевої бронзи. Дослідники роблять висновок, що флот Боспорського царства створювався та ремонтувався з використанням ефективних і різноманітних матеріалів та технологій, що дозволяло кораблям залишатися в строю протягом тривалого часу. У статті зазначено:

"Мідні цвяхи набагато стійкіші до корозії в морській воді, ніж залізні. У поєднанні із зовнішнім покриттям, що містить миш’як, та вогнезахисною обробкою внутрішніх конструкцій, ці елементи свідчать про те, що судно було побудоване та обслуговувалося для тривалої й інтенсивної експлуатації".

Новини археології

У лісах гірського масиву Таунус у Німеччині археологи виявили залишки римського храму, присвяченого Марсу - богу війни.

Споруда довжиною майже 5 метрів залишалася непоміченою протягом майже двох тисячоліть, перебуваючи всього за кілька дюймів під поверхнею землі. Неподалік дослідники також знайшли невелику бронзову статуетку Вікторії та два обрядові камені.

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