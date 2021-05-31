Повідомляється, що продуктивність руки залишається незмінною.

На роботизованій руці Canadarm2, яка встановлена на Міжнародній космічній станції (МКС), виявили пробоїну. Імовірно, її залишило сміття, що літає по орбіті Землі.

Подробиці події повідомляє Science Alert з посиланням на Космічне агентство Канади (CSA).

Зазначається, що вперше пробоїну помітили під час планової перевірки 12 травня.

"Результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною. Пошкодження обмежене невеликою частиною стріли та теплової ковдри", – заявили вчені з канадського космічного агентства, які працювали спільно з фахівцями NASA.

Читайте такожАстронавти NASA активують європейську наукову платформу на МКС (відео)Canadarm2 продовжує проводити заплановані операції.

Також наголошується, що у 2020 році МКС довелося три рази виконати аварійні маневри, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям на висоті близько 400 кілометрів.

"Приблизно 130 мільйонів фрагментів антропогенного матеріалу розміром менше міліметра зараз обертаються навколо Землі. Ця оцінка не включає природний космічний пил", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц