Марсохід агентства NASA, який вперше оснащений мікрофонами, вловлював ледь вловимі звуки своєї роботи під час міжпланетного польоту і передав аудиозапис на Землю.
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Про це повідомляє NASA.
Як повідомляється, мікрофон на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance записав звуки польоту космічного корабля в міжпланетному просторі.
Дані для 60-секундного аудіофайлу були зібрані 19 жовтня під час перевірки системи камери і мікрофона в польоті, яка зніме частину приземлення в кратері Джезеро на Марсі на початку наступного року.
Програма NASA Mars 2020
Найдосконаліший всюдихід людства увійде в атмосферу Марса 18 лютого 2021 року і приземлиться біля кратера Джезеро через 410 секунд.
Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак давнього мікробного життя.
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