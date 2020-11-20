Ровер приземлиться на марс у лютому наступного року.

Марсохід агентства NASA, який вперше оснащений мікрофонами, вловлював ледь вловимі звуки своєї роботи під час міжпланетного польоту і передав аудиозапис на Землю.

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Про це повідомляє NASA.

Як повідомляється, мікрофон на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance записав звуки польоту космічного корабля в міжпланетному просторі.

Дані для 60-секундного аудіофайлу були зібрані 19 жовтня під час перевірки системи камери і мікрофона в польоті, яка зніме частину приземлення в кратері Джезеро на Марсі на початку наступного року.

Програма NASA Mars 2020

Найдосконаліший всюдихід людства увійде в атмосферу Марса 18 лютого 2021 року і приземлиться біля кратера Джезеро через 410 секунд.

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак давнього мікробного життя.

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Переклад: Катерина Лиманська