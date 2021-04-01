Вчені поки не знають, що може викликати рентгенівське випромінювання на планеті.

Астрономи виявили рентгенівські промені, що випускає Уран.

І хоча частина сигналу може бути відбитим випромінюванням Сонця, частина, схоже, виходить від самої планети, повідомляє Space.com.

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Багато об'єктів Сонячної системи випромінюють рентгенівські промені - від Венери і Сатурна до супутників Юпітера.

Вчені ж встановили наявність рентгенівського випромінювання від Урану, обсяг якого більше, ніж можна очікувати від простого розсіювання сонячного випромінювання.

Дослідники не виключають, що частина побаченого ними рентгенівського випромінювання дійсно може виходити від Урану. Наприклад, рентгенівські промені можуть виходити від полярних сяйв на Урані, як це відбувається на Юпітері. Однак вчені поки не знають, що могло б викликати самі полярні сяйва.

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Автор: Катерина Лиманська