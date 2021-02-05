Станція буде оснащена сонячними батареями, а також холлівськими двигунами, що працюють на ксеноні.

Фахівці NASA почали етап складання автоматичної міжпланетної станції Psyche, яка відправиться у космос влітку наступного року.

Читайте такожРакета SpaceX відправила на орбіту 60 супутників Starlink (відео)Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA, пише N+1.

Зазначається, що апарат вивчатиме незвичайний металевий астероїд Психея, який може бути ядром протопланети.

Дані наземних спостережень показують, що це небесне тіло може містити велику кількість металів і бути ядром протопланети або його фрагментом, яке утворилося в результаті зіткнень з іншими тілами в ранній Сонячній системі.

Вчені хочуть не тільки розібратися у властивостях Психеї, її походження та еволюції, а й зрозуміти цінність астероїда з точки зору видобутку корисних копалин в космосі.

Міжпланетна станція Psyche: що відомо

Станція буде оснащена сонячними батареями, а також холлівськими двигунами, що працюють на ксеноні, і експериментальною системою лазерного зв'язку DSOC (Deep Space Optical Communications).

Стартова маса апарату становить 2,6 тонни, з них 30 кілограмів припадає на наукове обладнання, яке містить магнітометр, мультиспектральну камеру, гамма-і нейтронний спектрометр і мікрохвильовий інструмент для дослідження гравітаційного поля астероїда.

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Автор: УНІАН