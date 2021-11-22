Мета тренувальної місії полягає в перевірці можливостей захисту планети від астероїдів.

Американська космічна агенція NASA разом із компанією SpaceX у середу, 24 листопада, запустять у космос ракету Falcon 9 з космічним апаратом Double Asteroid Redirection Test (DART).

DART - це космічний корабель, призначений для удару об астероїд, аби змінити його орбіту, повідомляє The Guardian.

Мета цієї місії полягає в тест-драйві планетарної захисної системи, яка могла б перешкодити влучанню потенційно небезпечних астероїдів у Землю, аби ми не пішли шляхом динозаврів. Це буде першою спробою людства вплинути на "гравітаційний танець" Сонячної системи. Вона має надати перші реальні дані про те, що потрібно, щоб відхилити астероїд від Землі, який може призвести до Армагеддону.

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Ціллю апарату DART стане подвійний 780-метровий астероїд Дідім і його 163-метровий супутник Діморфос, які не становлять загрози для Землі, хоч іноді й проходять відносно близько до нашої планети.

Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року DART зіткнеться з Дідім - невеликим астероїдом, який швидко обертається. Його діаметр становить 780 метрів. Місія влучить в менший астероїд, тому що він найбільше схожий на астероїд, який може у майбутньому загрожувати планеті. Перед ударом мініатюрний супутник під назвою Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) відокремиться від основного космічного корабля, що дозволить передавати зображення удару назад на Землю.

Космічний корабель DART вагою 610 кг запустять з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на борту ракети SpaceX Falcon 9. Запуск запланований на 24 листопада о 8:21 ранку за київським часом (1:21 за східним часом США). Трансляцію вестиме NASA.

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Автори: Олександр Топчій, Лідія Селезньова