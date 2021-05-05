Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети.

Пентагон відстежує велику китайську ракету Long March 5B, яка вийшла з-під контролю і може впасти на Землю в найближчі дні.

Читайте такожКитай відкриє доступ для науковців до найбільшого в світі радіотелескопу (відео)За даними Космічного командування, Long March 5B увійде в атмосферу Землі "в районі 8 травня", передає Українська правда з посиланням на CNN.

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі" не може бути визначено раніше, ніж за кілька годин до цієї події, але 18-та ескадрилья космічного контролю надаватиме щоденні оновлення про місцезнаходження ракети через веб-сайт Space Track", - сказав представник Пентагону Майк Ховард.

Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети.

У свою чергу астрофізик Джонатан Макдауелл із Астрофізичного центру Гарвардського університету озвучив прогноз, що ракета "знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня".

Він пояснив, що за цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів.

"Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тис. миль на годину (близько 29 тис. км на годину – ред.). І якщо ви на годину помилитеся у прогнозах, ви не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тис. миль", – сказав астрофізик.

Макдауелл впевнений, що ця ситуація не становить загрози для людини.

"Я не думаю, що люди повинні вживати заходи обережності. Ризик того, що буде якась шкода чи що це (уламки ракети – ред.) вдарить когось, досить малий – не настільки малий, щоб цим знехтувати, це може статися, але ризик того, що він ударить вас, неймовірно малий. І тому я б не втрачав ні секунди сну через особисту загрозу", – сказав він.

Запуск китайської ракети

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ( "Чанчжен-5В") масою 22 тонни.

При цьому головна ступінь також вийшла на орбіту і повільно і непередбачувано повертається на Землю.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла