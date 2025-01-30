Доктор Гаррі Еванс керував вченими, зокрема з Датського музею природної історії та Королівських ботанічних садів К'ю, у дослідженні з ідентифікації грибка, виявленого на павуку під час зйомок серіалу BBC Winterwatch у Північній Ірландії. Роботу опубліковано в журналі Fungal Systematics and Evolution.
Як пише Phys.org, на підставі як морфологічних, так і молекулярних даних грибок був підтверджений як новий вид і названий на честь ведучого та історика-природодослідника сера Девіда Аттенборо.
Згодом було ідентифіковано печерного павука-кругопряд Metellina merianae, і було виявлено додаткові зразки нового виду Gibellula attenboroughii у печерних системах як у Північній Ірландії, так і в Республіці Ірландія, а також у спорідненого з ним павука Meta menardi, який займає різні екологічні ніші в печерах.
Зазначається, що всі заражені павуки були розміщені на даху або стінах печер. Ці зазвичай потайливі павуки залишили свої лігва або павутини і мігрували, щоб померти у відкритих місцях, по суті, відображаючи поведінку мурах, заражених грибами роду Ophiocordyceps.
"Така маніпуляція господарем з метою сприяння поширенню спор грибка породила опис "грибів-зомбі-мурашок" і призвела до публікації низки книжок на тему грибів-зомбі, а також до створення популярної відеогри та телесеріалу "Останні з нас". Відтоді в культурах грибів-зомбі-мурах роду Ophiocordyceps було виявлено метаболіти, що змінюють поведінку, як-от дофамін", - ідеться в статті.
Цікаво, що вчені використовували історичні гербарні записи та пошуки літератури, щоб розкрити приховане розмаїття в межах роду Gibellula на Британських островах, а також свідоцтва широко розповсюджених епідемій захворювань у павуків у Норфолку та Уельсі. Було зроблено висновок, що "їхня роль у динаміці популяції павуків потребує подальшого вивчення, як і метаболіти, які вони виробляють, що дає змогу їм використовувати таку високоспецифічну екологічну нішу".
Новини про павуків
Протягом 20 років Кейн Крістенсен працював з дуже небезпечними павуками в Австралійському парку рептилій, що розташований за 80 км на північ від Сіднея. Водночас завдяки увазі дослідника до цих істот, вчені змогли відкрити два нові види павуків.