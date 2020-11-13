Астрономи виявили найпотужніший гамма-сплеск на відстані 5,5 мільярдів світлових років Від Землі. Ця подія отримала позначення GRB 200522A. Вчені припускають, що в результаті цього катаклізму народився магнітар.
Про це повідомляє National Geographic.
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Спочатку ця подія була визначена як зіткнення двох нейтронних зірок, проте спалах від нього виявився в 10 разів яскравішим, ніж передбачали моделі подібних подій.
Дослідники вважають, що яскравість кылоновоъ GRB 200522A в ближньому інфрачервоному діапазоні вказує на те, що дві нейтронні зірки, злившись, утворили щось інше: магнетар.
Магнетари надзвичайно рідкісні. На сьогодні підтверджено існування тільки 24 таких об'єктів в Чумацькому Шляху.
"На зображенні показано світіння кілонової зірки, викликане злиттям двох нейтронних зірок. У травні 2020 року світло від цього спалаху досягло Землі і було вперше виявлено обсерваторією НАСА", - повідомляють дослідники.
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