У зіткненні нейтронних зірок народився один з найрідкісніших об'єктів у Всесвіті - магнітар.

Астрономи виявили найпотужніший гамма-сплеск на відстані 5,5 мільярдів світлових років Від Землі. Ця подія отримала позначення GRB 200522A. Вчені припускають, що в результаті цього катаклізму народився магнітар.

Про це повідомляє National Geographic.

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Спочатку ця подія була визначена як зіткнення двох нейтронних зірок, проте спалах від нього виявився в 10 разів яскравішим, ніж передбачали моделі подібних подій.

Дослідники вважають, що яскравість кылоновоъ GRB 200522A в ближньому інфрачервоному діапазоні вказує на те, що дві нейтронні зірки, злившись, утворили щось інше: магнетар.

Магнетари надзвичайно рідкісні. На сьогодні підтверджено існування тільки 24 таких об'єктів в Чумацькому Шляху.

"На зображенні показано світіння кілонової зірки, викликане злиттям двох нейтронних зірок. У травні 2020 року світло від цього спалаху досягло Землі і було вперше виявлено обсерваторією НАСА", - повідомляють дослідники.

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Автор: Катерина Лиманська