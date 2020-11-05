Перевірити прогноз учених щодо умов на планеті можна буде за допомогою телескопа Джеймса Вебба, який повинні запустити у 2021 році.

На виявленій за допомогою телескопа Кеплер новій планеті можуть бути найбільш екстремальні умови у Всесвіті.

Такий прогноз у ході моделювання зробили дослідники з Йоркського університету. Про це пише Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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За допомогою чисельного моделювання дослідники з'ясували, що на планеті розташований магматичний океан глибиною 100 кілометрів, йдуть дощі з каменів, надзвукові вітри можуть досягати 5000 км/год, а температура поверхні становить понад 2760℃.

Близьке розташування планети до своєї зірки призводить до того, що значна частина порід на її поверхні випаровується. Утворена мінеральна пара несеться на холодну нічну сторону надзвуковими вітрами, і у вигляді "дощу з каменів" потрапляє назад в океан магми.

Крім того, приблизно дві третини площі поверхні планети постійно освітлені батьківською зіркою і температура досягає 3000 градусів Цельсія. Водночас на нічній стороні планети температура доходить до мінус 200 градусів Цельсія, пише AstroNews.

Перевірити прогнози вчених щодо умов на планеті можна буде за допомогою телескопа Джеймса Вебба, який повинні запустити у 2021 році.

Довідка УНІАН. "Ріддік" - американський науково-фантастичний бойовик Девіда Туї, третій у серії фільмів про космічного злочинця Ріддіка. Головного героя кинули на випаленій сонцем планеті.

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Автор: Людмила Жерновська