Скам'янілості вже намалювали експертам картину того, який вигляд мала земля понад чотири мільйони років тому.

Міжнародна група дослідників виявила першу скам'янілість гігантської летяги, будь-коли знайдену в нещодавно відкритому осередку істот з давнього минулого в регіоні Аппалачі.

Як зазначає Interesting Engineering, летяга розміром з велику домашню кішку має тісні родинні зв'язки з кузенами, які все ще живуть в Японії, Китаї та Індонезії. Ця рідкісна порода, набагато більша за Miopetauristas, які все ще існують сьогодні, містить безцінну інформацію про те, як ці тварини мігрували в цю частину світу під час останнього льодовикового періоду.

В опублікованому дослідженні в журналі Journal of Mammalian Evolution автори пояснили, що білки Miopetaurista були знайдені тільки в Євразії, хоча деякі повідомлення з'явилися у Флориді.

Відео дня

Важливо, що ділянка викопних змінює все, що експерти знали про стародавні ліси Аппалачів, які колись оточували стародавнє озеро, тепер переповнене доісторичними скам'янілостями, яким понад чотири мільйони років.

Скам'янілості вже намалювали експертам картину того, який вигляд мала ця земля понад чотири мільйони років тому. Науковець Джошуа Семюелс описав яскраву картину того, як ці велетенські білки колись ковзали по носорогах і мастодонтах, що жили в цих лісах ще п'ять мільйонів років тому.

Зазначається, що коли дослідники виявили цього дивного на вигляд "повітряного змія, що ширяє між деревами", вони зрозуміли, що це не звичайна білка, але нічого схожого на неї ніколи раніше не бачили в Сполучених Штатах.

Дослідники вважають, що деякі з них з'явилися у Флориді, тому, вивчивши схожість між зразками, вони змогли підтвердити неможливе: колись тут серед червоних панд жила Miopetaurista.

"Ця тварина вважала континент Азії своєю домівкою. Однак мільйони років тому льодовиковий період з'єднав раніше розділені континенти. Маючи це на увазі, дослідники сподівалися, що знайдуть тут одну з них з огляду на інших тварин, які з'явилися із залишків часу. Ця білка, розміром з кішку, з'являлася по всій Євразії", - сказано в матеріалі.

Цікаво, що викопні рештки з Аппалачів допомогли дослідникам відповісти на питання про те, коли ці гігантські летяги нарешті перетнули Берингів перешийок з іншими ссавцями 5 мільйонів років тому. Це була ділянка суходолу, яка з'єднувала Азію та Північну Америку (Аляску).

На той час, як вони прибули в Теннессі, температура на Землі значно підвищилася: світ був навіть теплішим, ніж зараз. Це дозволило їм прикрасити континент. Однак вона не пережила, як і багато інших тварин, наступні льодовикові періоди, які призвели до їхнього вимирання. Дослідники зробили висновок:

"Останні американські Miopetaurista жили мільйони років після того, як усі євразійські види цього роду зникли, тобто на той час вони були "живими викопними".

Новини археології

Палеонтологи відкрили новий вид хижака розміром з леопарда, який міг мешкати в лісах Єгипту близько 30 мільйонів років тому. Його назвали Bastetodon на честь котячої голови давньоєгипетської богині Бастет і місця, де було знайдено його череп.

Зазначається, що череп Bastetodon syrtos знайшли палеонтологи Хешам Саллам і його колеги на території сучасної пустелі неподалік від міста Ель-Файюм у Єгипті.

Вас також можуть зацікавити новини: