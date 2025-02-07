Вчені виявили, що пісня цього кита є яскравим прикладом поведінки, яка культурно передається.

Мова завжди вважалася унікальною відмінністю людини від усіх інших видів. Однак, нове дослідження виявило ту саму статистичну структуру людської мови в пісні горбатого кита.

Вчені виявили, що пісня цього кита є яскравим прикладом культурно передаваної поведінки, але досі було мало доказів того, що вона має мовну структуру, пише Phys.

Як пояснили вчені, у людської мови, яка також передається культурно, є повторювані частини, частота використання яких слідує шаблону.

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Дослідники застосували новаторські методи, використовуючи те, як немовлята знаходять слова в мові, до восьми років даних про пісні горбатих китів, зібраних у Новій Каледонії, і почули ті самі статистичні структури, що трапляються у всіх людських мовах.

Ця робота розкрила раніше не виявлену структуру в пісні китів, ілюструючи глибоку спільність між двома неспорідненими видами, об'єднаними тим фактом, що їхні системи комунікації передаються культурно.

Вчені зазначили, що пісня горбатого кита є найяскравішим прикладом соціально засвоєної, культурно переданої поведінки у тварин, які не належать до людського роду.

Вчені здогадувалися, що пісня кита має систематичну структуру, але досі було мало доказів, що ця структура схожа на структуру людської мови. Однією з найбільших проблем у вивченні нелюдської комунікації є з'ясування того, які частини системи є значущими.

Автори виявили, що пісня китів демонструє ті ж ключові статистичні властивості, які присутні у всіх людських мовах. Вони виявили повторювані частини, частота яких тісно пов'язана з певним асиметричним розподілом, який раніше не зустрічався в жодної іншої тварини.

"Ця робота розкриває абсолютно несподівану спільність між двома неспорідненими видами - людьм і горбатими китами, - об'єднаними тим фактом, що їхня система комунікації передається культурно", - зазначило видання.

Доктор Еллен Гарланд з Університету Сент-Ендрюс сказала: "Виявлення мовної структури в пісні китів було несподіваним, але це свідчить про те, що культурна поведінка має вирішальне значення для розуміння еволюції складної комунікації в тваринному світі".

Вчені зробили висновок, що отримані результати кидають виклик усталеним припущенням про унікальність людської мови, розкриваючи глибокі спільні риси між еволюційно далекими видами.

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