Для виробництва нових MacBook не вистачає чіпів, а для iPad - дисплеїв і компонентів дисплеїв.

Американська корпорація Apple відклала випуск MacBook і iPad наступного покоління через брак комплектуючих.

Читайте такожApple працює над бюджетною версією AirPods MaxЯк повідомляє японське агентство Nikkei, для виробництва нових MacBook не вистачає чіпів, що пов'язано зі світовою нестачею напівпровідників, від якої страждають технологічні компанії і автовиробники. Крім того, для складання iPad не вистачає як самих дисплеїв, так і компонентів дисплеїв.

Через нестачу комплектуючих Apple була змушена пересунути частину замовлень на другу половину 2021 року. На виробництві iPhone недолік комплектуючих не позначився, передає kommersant.

За даними джерел Nikkei, світова нестача напівпровідників стає все більш серйозною проблемою і може торкнутися невеликих технологічних компаній навіть сильніше, ніж великих.

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Автор: Ірина Погоріла