У квадрокоптері передбачене розв'язання багатьох проблем, що виникають під час пошуку і затримання підозрюваних всередині приміщень.

Американська компанія Brinc Drones представила серійний поліцейський дрон для огляду будівель і переговорів, який, зокрема, вміє самостійно розбивати вікна, що заважають йому влітати до приміщень.

У квадрокоптері передбачене розв'язання багатьох проблем, що виникають під час пошуку і затримання підозрюваних всередині приміщень, пише N+1.

Читайте такожУ США розроблено унікальний турбореактивний дрон (відео)Володіючи спеціальним алгоритмом управління польотом, цей дрон з рамою з вуглецевого волокна і потужними роторами з гвинтами може штовхати незакриті на замок дверей і пролітати через дверні отвори.

До того ж у нього є підвісна система для корисного навантаження — наприклад, камери, ліхтаря або всіляких предметів, корисних для правоохоронців. Але головне, на дрон можна прикріпити пристрій для розбивання скляних вікон — спеціальний блок з наконечниками з вкрай твердого карбіду вольфраму, здатний обертатися зі швидкістю до 30 тис.обертів на хвилину.

В основному поліція використовує малі дрони для спостереження за ситуацією з повітря, наприклад, після надходження повідомлення про стрілянину або під час пошуково-рятувальних операцій. Однак також їх пропонують використовувати й для активної роботи замість самих бійців. При цьому якими б лазерами або електрошокерами не був обладнаний дрон, у разі якщо порушники ховаються в будівлі, дістатися до них дрону буває непросто.

Стикаючись зі склом, наконечник цього дрона від Brinc його ламає — і дрон отримує можливість проникнути всередину приміщення. А в разі падіння на верхню частину корпусу у дрона є режим перевороту.

Також апарат оснащений потужним приймачем, який, як стверджують розробники, може підтримувати зв'язок з оператором через два будинки, а при прямій видимості — на відстані 13 км. А режим переговорів дозволяє вмикати зв'язок з оператором, відтворювати його мову через динаміки та записувати відповіді людей через мікрофон. Одночасно із цим дрон може передавати відео з камери.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова