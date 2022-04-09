Британські вчені довели, що клітини шкіри можна омолодити, при цьому не втрачаючи їхніх функцій.

Дослідникам британського інституту Бабрахама вдалося перепрограмувати клітини шкіри людини і зробити їх на 30 років молодшими.

Нова методика омолодження клітин шкіри дозволила дослідникам перемотати їхній біологічний годинник, зробивши такий собі "стрибок у часі", при цьому своїх функцій клітини не втратили, повідомляє Вloomberg.

В дослідженні вчені описують можливість частково відновити функцію старих клітин, а також обновити їхній біологічний вік.

У експериментах, моделюючих шкірну рану, частково оновлені клітини показали ознаки поведінки, більше схожі на поведінку молодих клітин.

Експерти припускають, що результати дослідження можуть змінити регенеративну медицину, особливо якщо цей процес можна буде відтворити й в інших типах клітин.

Професор Вольф Рейк, керівник дослідницької програми епігенетики, сказав, що ця робота має дуже захоплюючі наслідки. "Ми зможемо визначити гени, які омолоджуються без перепрограмування, і спеціально націлити на клітини, щоб зменшити наслідки старіння", - пояснив він.

Доктор Ділджіт Гілл, науковий співробітник лабораторії професора Рейка в Інституті Бебрахама, сказав:

"Наші результати є великим кроком уперед у розумінні перепрограмування клітин. Ми довели, що клітини можна омолодити, не втрачаючи їх функцій".

Зазначається, що по мірі того, як людина старіє, здатність клітин нормально функціонувати зменшується, а геном – схема ДНК – накопичує ознаки старіння. Регенеративна біологія спрямована на відновлення або заміну клітин, у тому числі старих. Одним з її найважливіших інструментів є здатність створювати "індуковані" стовбурові клітини. Однак цей процес стирає функції клітин і дає їм можливість стати клітинами будь-якого типу.

Новий метод, заснований на техніці, яка була лауреатом Нобелівської премії і яку вчені використовують для створення стовбурових клітин, долає проблему повного стирання ідентичності клітини, припиняючи перепрограмування частини процесу.

Це дозволило дослідникам знайти точний баланс між перепрограмуванням клітин, роблячи їх біологічно молодшими, але при цьому вони могли відновити свою спеціалізовану клітинну функцію.

Вчені зазначили, що потенційне застосування цієї техніки залежить від того, щоб клітини не тільки виглядали молодшими, але й функціонували як молоді клітини.

Експерти припускають, що в майбутньому дослідження може відкрити й інші терапевтичні можливості. Вони помітили, що їхній метод також впливав на інші гени, пов’язані з віковими захворюваннями та симптомами, як-от ген APBA2, пов’язаний із хворобою Альцгеймера, та ген MAF, який сприяє розвитку катаракти.

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