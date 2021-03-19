Тепер месенджер дозволяє запускати голосові чати в каналах, розмови можна записувати, а кількість учасників більше не обмежена.

Читайте такожУ Telegram з'явилися віджети для чатів і автовидалення повідомлень: як скористатися новими функціямиTelegram оновив свою функцію голосових чатів, запущену у грудні 2020 року, до версії 2.0. Відтепер голосові чати в месенджері можна створювати не лише в групах, але і в каналах, а кількість слухачів більше не обмежена.

Крім того, як зазначає компанія у своєму блозі, голосові чати тепер можна зберігати у вигляді подкастів, у списку учасників з'явилися їх біографії, слухачі можуть брати участь в обговореннях за допомогою «підняття руки», а спікери — підключатися до чату від імені своїх каналів.

Голосові чати без обмежень кількості учасників

Тепер у голосових чатів у каналах та публічних групах більше немає обмеження на кількість учасників.

«Бесіди у прямому ефірі можуть одночасно слухати мільйони людей — завдяки цьому кожен канал Telegram тепер може стати повноцінною радіостанцією», — повідомили в компанії.

Щоб створити голосовий чат, користувачеві досить перейти у профіль будь-якого каналу або групи, де він є адміністратором, натиснути на значок трьох точок і вибрати пункт «почати голосовий чат».

Запис ефірів голосових чатів

Telegram також додав можливість ділитися записом розмови в голосовому чаті з користувачами. Для цього адміністратору потрібно увімкнути запис чату, а після зупинки аудіофайл з'явиться в його чаті Збереженого.

Учасники можуть дізнатися про те, що чат записується, по червоній точці поруч з його назвою.

Підняття руки

Слухачі без прав брати участь в обговоренні як спікери, тепер можуть «підняти руку», натиснувши на відповідний значок під час бесіди, і попросити таким чином адміністраторів чату дати їм слово.

Щоб адміністраторам чату було простіше вирішити, кому надати слово, у списку учасників тепер показується біо користувачів — їх інформація з графи «про себе». Там, наприклад, можна зазначити свої професійні навички, інтереси або позначити питання, що цікавить для обговорення.

Посилання для спікерів і слухачів

У новій версії голосових чатів Telegram адміністратори публічних груп і каналів можуть створювати посилання для запрошення, які відразу будуть відкривати користувачам голосовий чат.

Можна також створити окремі посилання для спікерів і слухачів, а щоб позначити тему обговорення для нових учасників — призначити назву для голосового чату.

Участь від імені каналу

Брати участь у голосових чатах в каналах тепер можна від імені одного зі своїх каналів. Таким чином знаменитостям і публічним людям не доведеться розкривати свої особисті акаунти в Telegram.

Інші нововведення

Окрім того, Telegram додав ще кілька нововведень. Зокрема, якщо користувач випадково вибере не той чат для пересилання повідомлень, він може натиснути на значок X перед відправленням, щоб скасувати пересилання або вибрати інший чат.

Також довгі голосові повідомлення тепер можна перезапустити з того місця, де користувач зупинить прослуховування, а користувачі Android отримали ексклюзивне нововведення: тепер вони можуть вибирати дію при змахуванні вліво у списку чатів, закріпивши чат, позначивши його як прочитаний, архівувавши, відключивши повідомлення або видаливши чат.

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Автор: Катерина Комолова