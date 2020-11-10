У найближчі тижні Microsoft почне примусовий апдейт Windows мільйонів користувачів, щоб у майбутньому уникнути проблем із сумісністю обладнання.

Microsoft оголосила про глобальне оновлення застарілих версій ОС.

Читайте такожОновлення Windows призвело до появи "синього екрану смерті": Microsoft визнали проблемуЯк повідомляє видання Windows Latest з посиланням на матеріали компанії, підтримка травневого оновлення ОС під номером 1903 закінчиться 8 грудня. У зв'язку з цим корпорацією буде запущений процес оновлення операційних систем користувачів на більш нові версії. У найближчі тижні Microsoft почне примусовий апдейт Windows мільйонів користувачів, щоб у майбутньому уникнути проблем із сумісністю обладнання.

Зокрема, користувачі версії 1903 будуть переведені на версію 2004 або 20h2. Якщо комп'ютери власників копій ОС не підтримують актуальну збірку Windows, то вони будуть оновлені до версії 1909. При цьому інженери Microsoft зазначили, що підтримка версії 1909 закінчиться в травні 2021 року, отже, багатьом користувачам доведеться задуматися про апгрейд комп'ютера.

Незважаючи на те що оновлення матиме примусовий характер, воно буде розгорнуто поетапно. Також закінчення обслуговування ОС під номером 1903 торкнеться тільки домашньої і професійної збірки, підтримка версій для освітніх установ і компаній — Education і Enterprise — буде продовжена на один або два роки.

Оновлення Windows

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Автор: УНІАН