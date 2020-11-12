Папа Римський Франциск у зверненні до вірян закликав молитися за те, щоб штучний інтелект і роботи «завжди могли служити людству».
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Відео звернення опубліковано на офіційному Youtube-каналі Vatican News
Понтифік зазначив, що ШІ знаходиться «в центрі епохальних змін», які переживає людство, а робототехніка може змінити світ на краще, якщо її використовувати для загального блага.
"Якщо технічний прогрес збільшує нерівність, це не справжній прогрес. Майбутні досягнення мають бути орієнтовані на повагу гідності людини», — зазначив Папа.
"Давайте молитися, щоб прогрес робототехніки та AI міг завжди служити людству", - продовжив він.
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