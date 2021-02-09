Twitter розглядає можливість запровадження платних функцій для користувачів соціальної мережі, щоб зменшити залежність компанії від продажів реклами.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Серед запропонованих платних функцій:
- вимкнення реклами у стрічці користувача
- підписка на сервіс TweetDeck (зараз ним можна користуватися безкоштовно та без реклами)
- підписка на ексклюзивний контент (можливо, користувачі могли б створювати особливий контент для окремих фоловерів, які оформили передплату)
- можливість завантажувати відео кращої якості або довшої тривалості
- верифікація для сторінок бізнесу
- доступ до детальнішої аналітики
- інші функції для користувачів (наприклад, можливість обирати власне оформлення сторінки, створювати ексклюзивні хештеги або стікери)
Читайте такожДуров анонсував монетизацію Telegram: нова рекламна платформа і платні стікериОкрім того, Twitter також думає над запровадженням «скасування відправлення» твітів. Ця функція фігурувала в опитуваннях компанії, дані яких минулого літа оприлюднив журналіст Ендрю Рот.
За словами колишніх працівників компанії, Twitter уже роками розглядає ідею платних функцій. Зокрема, у 2017 році адміністрація соцмережі вивчала можливість платної підписки для TweetDeck. Однак зрештою від ідеї відмовилися, і жодна функція передплати ніколи не тестувалася.
Представник компанії підтвердив виданню TechCrunch, що Twitter проводить дослідження та експериментує з новими моделями, проте повідомити подробиці відмовився.
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