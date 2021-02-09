Таким чином компанія хоче послабити залежність від продажів реклами.

Twitter розглядає можливість запровадження платних функцій для користувачів соціальної мережі, щоб зменшити залежність компанії від продажів реклами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Серед запропонованих платних функцій:

вимкнення реклами у стрічці користувача

підписка на сервіс TweetDeck (зараз ним можна користуватися безкоштовно та без реклами)

підписка на ексклюзивний контент (можливо, користувачі могли б створювати особливий контент для окремих фоловерів, які оформили передплату)

можливість завантажувати відео кращої якості або довшої тривалості

верифікація для сторінок бізнесу

доступ до детальнішої аналітики

інші функції для користувачів (наприклад, можливість обирати власне оформлення сторінки, створювати ексклюзивні хештеги або стікери)

Читайте такожДуров анонсував монетизацію Telegram: нова рекламна платформа і платні стікериОкрім того, Twitter також думає над запровадженням «скасування відправлення» твітів. Ця функція фігурувала в опитуваннях компанії, дані яких минулого літа оприлюднив журналіст Ендрю Рот.

За словами колишніх працівників компанії, Twitter уже роками розглядає ідею платних функцій. Зокрема, у 2017 році адміністрація соцмережі вивчала можливість платної підписки для TweetDeck. Однак зрештою від ідеї відмовилися, і жодна функція передплати ніколи не тестувалася.

Представник компанії підтвердив виданню TechCrunch, що Twitter проводить дослідження та експериментує з новими моделями, проте повідомити подробиці відмовився.

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Переклад: Катерина Комолова