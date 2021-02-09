Twitter може запровадити нові платні функції для користувачів та бізнесу / REUTERS

Twitter розглядає можливість запровадження платних функцій для користувачів соціальної мережі, щоб зменшити залежність компанії від продажів реклами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Серед запропонованих платних функцій:

  • вимкнення реклами у стрічці користувача
  • підписка на сервіс TweetDeck (зараз ним можна користуватися безкоштовно та без реклами)
  • підписка на ексклюзивний контент (можливо, користувачі могли б створювати особливий контент для окремих фоловерів, які оформили передплату)
  • можливість завантажувати відео кращої якості або довшої тривалості
  • верифікація для сторінок бізнесу
  • доступ до детальнішої аналітики
  • інші функції для користувачів (наприклад, можливість обирати власне оформлення сторінки, створювати ексклюзивні хештеги або стікери)

Читайте такожДуров анонсував монетизацію Telegram: нова рекламна платформа і платні стікериОкрім того, Twitter також думає над запровадженням «скасування відправлення» твітів. Ця функція фігурувала в опитуваннях компанії, дані яких минулого літа оприлюднив журналіст Ендрю Рот.

За словами колишніх працівників компанії, Twitter уже роками розглядає ідею платних функцій. Зокрема, у 2017 році адміністрація соцмережі вивчала можливість платної підписки для TweetDeck. Однак зрештою від ідеї відмовилися, і жодна функція передплати ніколи не тестувалася.

Представник компанії підтвердив виданню TechCrunch, що Twitter проводить дослідження та експериментує з новими моделями, проте повідомити подробиці відмовився.

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Переклад: Катерина Комолова