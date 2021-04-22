Пристрій створено як кишенькова версія класичної камери Polaroid зі знімками квадратного формату.

Компанія Polaroid представила Polaroid Go - найменшу, за заявою виробника, в світі камеру миттєвого друку фотографій.

Читайте такожInstagram повернувши класичні іконки і додав нові функції з нагоди ювілею Пристрій розміром 104х84х61 мм створено як кишенькову версію класичної камери Polaroid зі знімками квадратного формату. Polaroid Go працює зі зменшеними картриджами, які друкують фотографії розміром 67х54 мм.

Камера отримала світлодіодний спалах, вбудований таймер і мініатюрне дзеркало на передній панелі для створення селфі. Пристрій масою близько 250 г має акумулятор на 750 мА/год, якого вистачить для зйомки і друку 15 фотографій, передає kommersant.

Прийом попередніх замовлень на Polaroid Go вже відкритий. Камера, доступна тільки в білому кольорі, в США коштує $ 99,9. У комплекті поставляється два набори картриджів Film Double Pack на 16 знімків кожен — окремо фотопапір коштуватиме $19,9 за картридж.

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Автор: Ірина Погоріла