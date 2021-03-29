У понеділок, 29 березня, команда SpaceX планує провести випробувальний суборбітальний політ нового прототипу свого космічного корабля Starship - SN11. Корабель розробляється для пілотованих польотів на Місяць та Марс.
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Як повідомив засновник SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter, старт очікується після полудня за часом Східного узбережжя США, тобто ввечері за київським часом.
На сайті SpaceX зазначається, що це вже четвертий випробувальний запуск Starship з техаської бази. Зараз прототип SN11 встановлено на стартовому майданчику компанії в Бока-Чика на південному сході штату Техас.
Подібно до попередніх разів, SN11 повинен піднятися на висоту приблизно 10 км з наступним поступовим відключенням двигунів, аеродинамічним гальмуванням, повторним запуском двигунів та м'якою посадкою на стартовий майданчик.
Випробування кораблів Starship
- На минулих випробуваннях 4 березня прототип Starship SN10 за 7 хв після суборбітального польоту та успішної вертикальної посадки вибухнув на землі.
- Корабель повторював програму випробування прототипів SN8 і SN9, які після суборбітального польоту розбилися під час посадки.
- У перспективі Starship планується запускати для виконання далеких космічних місій надважкою ракетою-носієм Super Heavy, здатною виводити на низьку навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження. Корабель зможе брати на борт до 100 людей.
- На початку грудня минулого року Ілон Маск заявив, що його ракета зможе висадити людей на Марс вже у 2026 році.
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