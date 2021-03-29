Зараз прототип SN11 встановлено на стартовому майданчику в Техасі.

У понеділок, 29 березня, команда SpaceX планує провести випробувальний суборбітальний політ нового прототипу свого космічного корабля Starship - SN11. Корабель розробляється для пілотованих польотів на Місяць та Марс.

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Як повідомив засновник SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter, старт очікується після полудня за часом Східного узбережжя США, тобто ввечері за київським часом.

На сайті SpaceX зазначається, що це вже четвертий випробувальний запуск Starship з техаської бази. Зараз прототип SN11 встановлено на стартовому майданчику компанії в Бока-Чика на південному сході штату Техас.

Подібно до попередніх разів, SN11 повинен піднятися на висоту приблизно 10 км з наступним поступовим відключенням двигунів, аеродинамічним гальмуванням, повторним запуском двигунів та м'якою посадкою на стартовий майданчик.

Випробування кораблів Starship

На минулих випробуваннях 4 березня прототип Starship SN10 за 7 хв після суборбітального польоту та успішної вертикальної посадки вибухнув на землі.

Корабель повторював програму випробування прототипів SN8 і SN9, які після суборбітального польоту розбилися під час посадки.

У перспективі Starship планується запускати для виконання далеких космічних місій надважкою ракетою-носієм Super Heavy, здатною виводити на низьку навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження. Корабель зможе брати на борт до 100 людей.

На початку грудня минулого року Ілон Маск заявив, що його ракета зможе висадити людей на Марс вже у 2026 році.

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Автор: Катерина Комолова