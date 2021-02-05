Pornhub оголосив про посилення політики безпеки після скандалу з розміщенням на сервісі відео сексуального насильства.

Сервіс дорослого відео Pornhub продовжує посилювати безпеку сайту. Тепер від нових користувачів вимагатимуть документ, який підтверджуватиме їхню особу, та прикріплення справжнього фото.

Про це йдеться у заяві компанії, цитує Vice.

Читайте такожБілий Дім анонсував жорсткішу політику щодо агресії Росії, ніж це робив Трамп

Користувачів перевірятиме компанія з цифрової верифікації Yoti: «шляхом надання поточного фото і підтвердженого державою документу, що засвідчує особу».

«Yoti перевірить справжність документу, що засвідчує особу, звіривши його з фотографією користувача з використанням безпечної біометричної технології», – уточнюється у заяві.

Що передувало

Внаслідок скандалу з розміщенням на платформі насильницьких відео та відмовою через це міжнародних платіжних систем надавати свої послуги клієнтам сервісу адміністрація Pornhub оголосила про посилення політики безпеки.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН