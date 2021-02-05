Сервіс дорослого відео Pornhub продовжує посилювати безпеку сайту. Тепер від нових користувачів вимагатимуть документ, який підтверджуватиме їхню особу, та прикріплення справжнього фото.
Про це йдеться у заяві компанії, цитує Vice.
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Користувачів перевірятиме компанія з цифрової верифікації Yoti: «шляхом надання поточного фото і підтвердженого державою документу, що засвідчує особу».
«Yoti перевірить справжність документу, що засвідчує особу, звіривши його з фотографією користувача з використанням безпечної біометричної технології», – уточнюється у заяві.
Що передувало
Внаслідок скандалу з розміщенням на платформі насильницьких відео та відмовою через це міжнародних платіжних систем надавати свої послуги клієнтам сервісу адміністрація Pornhub оголосила про посилення політики безпеки.
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