Пожежа в дата-центрі у Страсбурзі залишила транспорт Львова без GPS-зв'язку.

У французькому Страсбурзі згорів дата-центр одного з найбільших європейських провайдерів OVH.

Пожежа почалася в середу, 10 березня, після півночі, тому ніхто зі співробітників не постраждав, проте знищена інформація з серверів центру.

Читайте такожТисячі поштових серверів опинилися під загрозою через уразливості в Microsoft ExchangeЗа даними Reuters, пожежа призвела до порушення роботи мільйонів веб-сайтів, торкнувшись порталів урядових установ, банків, магазинів, новинних веб-сайтів та знищивши частину веб-простору з французьким доменом .FR.

Зокрема, Центр Помпіду, один з найвідоміших арт-комплексів Франції, заявив, що його веб-сайт не працює. Криптовалютна біржа Deribit повідомила, що її блог не працює, але торгові операції не постраждали. Безкоштовний шаховий сервер Lichess стверджує, що втратив 24-годинну історію ігор, а новинне агентство eeNews Europe повідомило, що його веб-сайти недоступні.

Постраждали й онлайн-ресурси в Україні. Зокрема, як розповів на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, не працюють GPS-трекери в комунальному транспорті міста.

«Сьогодні неможливо відстежити громадський транспорт Львова у спеціальних додатках або картах. Чому? Річ у тім, що вночі сталася пожежа в дата-центрі SBG1 у Страсбурзі. Компанія, яка забезпечує передачу даних, робить усе необхідне, щоб відновити зв'язок», — повідомив міський голова.

У компанії-провайдері згорілого дата-центру кажуть, що на відновлення його роботи знадобиться кілька тижнів.

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Автор: Катерина Комолова