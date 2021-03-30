Представлений космоплан SpaceShip 3 не має значних технічних відмінностей від SpaceShipTwo.

У США представили перший космоплан проекту SpaceShip 3, що отримав назву VSS Imagine.

Найближчим часом компанія Virgin Galactic має намір провести наземні випробування космоплана, повідомляється на сайті.

Влітку 2021 року космоплан випробують плануванням - його скинуть з літака-носія, після чого він здійснить посадку на космодромі "Америка" в Нью-Мексико.

Космоплани Virgin Galactic: які відмінності SpaceShip 3 від SpaceShipTwo

Представлений космоплан SpaceShip 3 не має значних технічних відмінностей від SpaceShipTwo. Планер нового космоплана має дзеркальне покриття: воно покликане доставляти естетичне задоволення глядачам, а також захищати планер космоплан від нагрівання.

Про будь-які інші відмінності SpaceShip 3 від SpaceShipTwo розробники не згадують. Космоплани Virgin Galactic призначені для коротких туристичних польотів у космос без виходу на орбіту. Запуск космоплана відбувається в два етапи. Спочатку на висоту 15 кілометрів його піднімає літак-носій, після чого апарат включає власний двигун і продовжує політ самостійно. По завершенні польоту космоплан приземляється на космодромі старту.

Космоплан SpaceShipTwo розрахований на перевезення шести пасажирів. До складу екіпажу апарат входять два пілоти. Virgin Galactic розраховує почати надавати послуги коротких туристичних космічних польотів в 2022 році.

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Автор: Олег Давигора