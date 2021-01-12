QAnon - теорія змови, згідно з якою Трамп хоче викрити міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, в яку нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані.

Соціальна мережа Twitter після штурму Капітолію в США заблокувала понад 70 тисяч акаунтів за поширення теорії змови QAnon.

Про це йдеться в блозі Twitter у вівторок, 12 січня.

Рішення прийнято у зв'язку із загрозою ймовірних збройних протестів напередодні інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

"З п'ятниці понад 70 тисяч акаунтів були заблоковані в результаті наших зусиль, у багатьох випадках одна людина управляла кількома акаунтами. Ці акаунти брали участь в масштабному поширенні небезпечної інформації, пов'язаної з QAnon, і в першу чергу були присвячені пропаганді цієї теорії змови в соцмережі", - розповіли в компанії.

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"Ми ясно давали зрозуміти, що приймемо рішучі примусові заходи щодо тих, чия поведінка потенційно може призвести до шкоди", - заявила компанія.

QAnon - теорія змови, згідно з якою Трамп хоче викрити міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, в яку нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані. Відомо, що "шаман", який прославився в мережі під час штурму Капітолію, був одним з шанувальників теорії змови QAnon.

Історія з акаунтами Трампа

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі Facebook, Instagram (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

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Автор: Денис Прядко