Firefly Aerospace розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос.

Американсько-українська компанія Firefly Aerospace повинна була запустити ракету в космос, але місію перервали.

Запуск, який планували на 4:00, відбувся з майданчика SLC-2W бази Ванденберг о 04:59, однак ракета перервала його зворотний відлік. Про це пише Українська правда.

Через аномалію Alpha вибухнула після 2-хвилинного польоту. У компанії пообіцяли провести розслідування.

Раніше у Firefly допускали імовірність переривання місії через невідповідну погоду.

У космос також повинні були відправити проекти переможців спеціалізованої програми DREAM, спрямованої на просунення точних наук. В тому числі дитячі малюнки, супутники від кращих університетів і некомерційних організацій у рамках 26 проектів з 7 країн світу. Все мали запустити на кругову орбіту висотою ~300 км з нахилом 138°.

Приватна аерокосмічна компанія Firefly Aerospace розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017-му її придбав український бізнесмен Максим Поляков.

Раніше Firefly заключила контракт з NASA у рамках програми Lunar Payload Services на 93,3 млн доларів для доставки 10 наукових приборів на поверхню Місяця у 2023 році за допомогою свого місячного модуля Blue Ghost.

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Автор: Яна Ставська