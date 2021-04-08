За оцінками вчених, ключовим шляхом передачі коронавірусу є повітряно-крапельна передача.

Люди можуть заражатися коронавірусом через контакт із забрудненими поверхнями (фомітами), однак цей фактор не є головним шляхом передачі хвороби.

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До таких висновків прийшли вчені американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), проаналізувавши епідемічні дані та дослідження впливу навколишнього середовища на передачу коронавірусу. Вони вважають, що ризик заразитися COVID - 19 через фоміт є невисоким.

Ризик зараження через забруднену поверхню, як зазначається, залежить від цілої низки факторів: поширеності інфекції в спільноті, вентиляції, температури, вологості, часу і характері взаємодії людини із забрудненою вірусом поверхнею, тощо.

У більшості випадків, звичайне очищення поверхонь за допомогою мила чи миючого засобу дозволяє знизити ризик. Дезінфекція поверхонь необхідна лише в тому випадку, коли в приміщенні протягом минулої доби побувала людина з підтвердженим або ймовірним діагнозом COVID-19.

Ризик зараження через фоміти також знижується завдяки масочному режиму, дотриманню гігієни рук, регулярному прибиранню і дотримання санітарних норм.

При цьому ключовим шляхом передачі коронавірусу, за оцінками вчених, є повітряно-крапельна передача.

На початку пандемії коронавірусу зараження через фоміти вважалося одним з ключових шляхів поширення інфекції. Дезінфекція рук і поверхонь була одним з головних санітарних заходів у боротьбі з епідемією по всьому світу.

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Автор: Дмитро Захаров