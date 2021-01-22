Для перевірки можливого місця витоку повітря на станцію доставлять потужний мікроскоп.

На Міжнародній космічній станції (МКС) російські космонавти виявили тріщину і підозрюють наявність ще однієї.

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"Поки ми знайшли одну, і під підозрою ще одне місце, де є якась негерметичність. Ми повинні привезти на вантажному кораблі потужний мікроскоп, за допомогою якого повинні це місце досліджувати. Але поки абсолютної впевненості немає", - сказав він.

За його словами, втрати повітря через існуючу негерметичність незначні.

Витік повітря на МКС

У серпні 2020 року на МКС виявили тріщину, через яку на стації впав тиск.

В середині жовтня, російські космонавти виявили ще одне можливе місце витоку в перехідному відсіку модуля "Зірка".

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Автор: УНІАН