Компанія вже відключила можливість створювати нові акаунти Periscope без прив'язки до Twitter.

Соціальна мережа Twitter припинить роботу додатка для відеотрансляцій Periscope з 31 березня 2021 року, зазначено в довідковому розділі Twitter. У грудні Twitter оголосила про покупку сервісу спільних трансляцій Squad.

Читайте такожКористувачі Periscope за місяць переглянули тисячу років відеоконтентуКомпанія вже відключила можливість створювати нові акаунти Periscope без прив'язки до Twitter. Ключові функції Periscope — створення і перегляд трансляцій - вже вбудовані в мобільний додаток Twitter. При цьому реєстрація в Periscope дозволяла купувати платні жетони і відправляти стримерам «суперсердечки», які учасники партнерської програми потім могли обмінювати на грошову винагороду. Periscope вже відключила можливість купувати жетони.

Розробники Periscope повідомили, що протягом останньої пари років популярність сервісу падала, а вартість підтримки програми в майбутньому б тільки зростала. "По правді кажучи, додаток Periscope вже давно знаходиться в режимі обслуговування, який не вийде довго підтримувати»,— написали вони в блозі на Medium, передає kommersant.

Що таке Periscope

Periscope вийшов в 2015 році, роком пізніше його функції з'явилися в додатку Twitter. Це служба потокового відео через спеціалізовані програми для Android і iOS. Користувачі Periscope можуть розміщувати повідомлення в службі мікроблогів Twitter з посиланням на онлайн-трансляцію, відео можна зробити доступним тільки конкретним користувачам.

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Автор: УНІАН