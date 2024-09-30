За допомогою наукових методів дослідники зробили висновок, що люди заселили Арктику ще 39 тис. років тому.

Аналізуючи надрізи на шкурі мамонта віком 39 тис. років, вчені виявили найбільш раннє свідчення присутності людини в Арктиці.

Через серію інтригуючих відмітин на молодій шкурі мамонта Юкі, дослідження, опубліковане в Journal of Archaeological Science, спробувало оцінити, чи були вони зроблені людиною, пише Interesting Engineering.

Археологічні записи показують, що свідчення присутності людей в Арктиці зникають через 35 тис. років, що робить ці висновки особливо значущими. Після серії експериментів дослідники визначили, що доісторичні люди дійсно зробили ці розрізи, що робить Юку, шерстистого мамонта, безцінною реліквією минулого, окрім її чудового збереження.

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Під час вивчення шкури Юки вчені припустили, що печерні леви могли залишити сліди своїх кігтів на мамонті. Пошкодження хутра мамонта і відсутні частини шкіри вказують на напад хижака, а його "частково з'їдені" останки збереглися у вічній мерзлоті, захищаючи його від подальшого поїдання.

Однак, було також виявлено перерізане сухожилля, а точні надрізи вздовж хребта і очниць явно були зроблені людиною. Ці докази дають критично важливе уявлення про ранню людську діяльність, пов'язану з міфічним шерстистим мамонтом.

"Результати експериментальної роботи показали, що вони мають певні трасологічні характеристики, які чітко відрізняють їх від травм, завданих тваринами", - йдеться в дослідженні.

За допомогою наукових методів дослідники зробили висновок, що люди заселили Арктику ще 39 тис. років тому. Крім того, час порізів припускає, що їх було зроблено незадовго до смерті шерстистого мамонта, що робить Юку "найдавнішим доказом проникнення людини до арктичної зони", - підсумували вчені.

Інші наукові новини про мамонта Юка

Команді вчених з Японії вдалося "розбудити" клітини мамонта Юка - молодої самки шерстистого мамонта, що жила в Якутії. Це дає надію на те, що давно вимерлу тварину вдасться клонувати і повернути цей вид до життя.

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