Дослідники відзначили, що немає природної сили, яка могла б зупинити планету.

Вчені розповіли, що станеться, якщо Земля перестане обертатися навколо своєї осі. На думку дослідників, це призведе до глобальної катастрофи.

Про це пише Live Science.

За словами старшого почесного геолога Смітсонівського Національного музею авіації та космонавтики у Вашингтоні Джеймса Зімбельмана, якщо планета припинить обертатися, то кінетичний момент розірве її поверхню.

"Все злетить зі столу", - пояснив дослідник.

Читайте такожНауковці знайшли на Землі аномальне місце: це важливо для пошуків життя на МарсіПри цьому він вказав, що природної сили, яка могла б зупинити Землю, немає. Планета обертається з моменту свого утворення. Повний оборот навколо своєї осі Земля робить за 23 години 56 хвилин 4,09053 секунди, а умовна точка на екваторі рухається на схід зі швидкістю ~1770 км/год.

Геолог пояснив, що якщо планета різко зупиниться, то кутовий момент, що передається по повітрю, воді та поверхні, призвів би до глобального катаклізму. Він уточнив, що всі об'єкти на поверхні продовжать рух зі швидкістю понад 1000 км/год, через що частина "шматків" поверхні Землі злетіла б в атмосферу й навіть у космос.

Ці уламки поверхні продовжили б обертатися з планетою навколо Сонця, але гравітація Землі притягне більшу їх частину назад, а частину притягне Місяць. Падіння цих уламків стане буквально "метеоритним" бомбардуванням. В результаті земна кора розігріється, що призведе до випаровування більшої частини води на поверхні планети.

Як раніше повідомляв УНІАН, у звіті науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях зазначено, що людству відомо тільки близько 40% великих і перетинають орбіту Землі астероїдів і комет.

Автор: Анастасія Горбачова