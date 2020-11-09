Компанія Microsoft визнала проблему, через яку користувачі Windows 10 зіткнулися з критичною помилкою: ряд власників ПК поскаржився на появу «синього екрана смерті».
Читайте такожОновлення Windows 10 порушило роботу деяких комп'ютерівЯк повідомляє MSPoweruser з посиланням на матеріали компанії, зазвичай користувачі бачили на екрані повідомлення типу DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION, що вказує на те, що в системі виникла проблема з драйверами.
Помилка, яка привела до такого результату, стала з'являтися після релізу жовтневих оновлень Windows.
За словами програмістів, проблема може виникати при підключенні через порт Thunderbolt сторонніх накопичувачів формату NVMe.
У Мicrosoft запевнили, що найближчим часом помилка буде виправлена. До виходу оновлення інженери порадили відмовитися від підключення SSD-накопичувачів через порт.
Вас також можуть зацікавити новини
- Велике травневе оновлення Windows 10 тепер доступне всім користувачам
- У Windows зміниться меню "Пуск"
- Microsoft готується до оновлення Windows 10: розсекречений новий дизайн
- У Windows знайшли небезпечну "вразливість нульового дня"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram