У компанії запевнили, що найближчим часом помилка буде виправлена.

Компанія Microsoft визнала проблему, через яку користувачі Windows 10 зіткнулися з критичною помилкою: ряд власників ПК поскаржився на появу «синього екрана смерті».

Читайте такожОновлення Windows 10 порушило роботу деяких комп'ютерівЯк повідомляє MSPoweruser з посиланням на матеріали компанії, зазвичай користувачі бачили на екрані повідомлення типу DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION, що вказує на те, що в системі виникла проблема з драйверами.

Помилка, яка привела до такого результату, стала з'являтися після релізу жовтневих оновлень Windows.

За словами програмістів, проблема може виникати при підключенні через порт Thunderbolt сторонніх накопичувачів формату NVMe.

У Мicrosoft запевнили, що найближчим часом помилка буде виправлена. До виходу оновлення інженери порадили відмовитися від підключення SSD-накопичувачів через порт.

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Автор: УНІАН