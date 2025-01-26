Загалом це затемнення охопить 814 мільйонів людей.

29 березня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення. Спостерігати рідкісне явище можна буде і в Україні.

Про це пише Space.com. Затемнення триватиме майже 4 години – з 10:50 до 14:43 за київським часом. Як показує інтерактивна карта Google, Місяць закриє 94% Сонця.

Time and Date підрахував, що загалом це затемнення охопить 814 мільйонів людей. Водночас лише 44 800 побачать затемнення на 90% або більше (всі вони знаходяться на крайній півночі Квебеку – єдиному місці, де можна буде побачити настільки глибоке затемнення).

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Зазначається, що під час часткового сонячного затемнення не можна дивитися прямо на Сонце без спеціальних захисних окулярів.

Сонячні затемнення – інші новини

2 серпня 2027 року очікується найтриваліше повне сонячне затемнення XXI століття. Унікальне явище пройде в районі Північної Африки й охопить приблизно 90 мільйонів осіб.

Очікується, що під час "Великого північноафриканського затемнення" молодик закриє Сонце на цілих 6 хвилин і 23 секунди. Починаючись в Атлантичному океані, шлях повного затемнення завширшки приблизно 275 км пройде Гібралтарською протокою, унаслідок чого охопить південь Іспанії, Гібралтар і Марокко.

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