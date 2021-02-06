Американська компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 60 міні-супутників, який був запланований на неділю, 7 лютого.
Читайте такожSpaceX здійснила запуск корабля для міжпланетних подорожей: він розбився при посадці (відео)Про це компанія повідомила в Twitter.
"Спроба запуску Starlink з LC-39A в ці вихідні скасована для додаткових перевірок перед польотом", - наголошується в повідомленні.
Відомо, що наступний запуск групи інтернет-супутників з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді запланований наприкінці наступного тижня.
У разі успіху, це буде 19-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.
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