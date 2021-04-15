Розробити і випробувати апарат планують до 2025 року.

Американці приступили до розробки космічного апарату на ядерній тязі.

Про це повідомляє N+1 з посиланням на DARPA.

Як повідомляється, програма DRACO передбачає розробку і випробування космічного апарату з тепловим ядерним ракетним двигуном до 2025 року.

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Теплові ядерні ракетні двигуни виглядають як золота середина. Теоретично не поступаючись в тязі хімічним ракетам, вони володіють більшою швидкістю закінчення робочого тіла, хоча і поступаються за цим показником електричним.

Ядерні ракетні двигуни дозволяють набагато ефективніше виконувати швидкі орбітальні маневри і відправляти в міжпланетні перельоти набагато більш масивні кораблі, при цьому використовуючи менші за масою запаси палива.

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Автор: Катерина Лиманська