Американці приступили до розробки космічного апарату на ядерній тязі.
Про це повідомляє N+1 з посиланням на DARPA.
Як повідомляється, програма DRACO передбачає розробку і випробування космічного апарату з тепловим ядерним ракетним двигуном до 2025 року.
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Теплові ядерні ракетні двигуни виглядають як золота середина. Теоретично не поступаючись в тязі хімічним ракетам, вони володіють більшою швидкістю закінчення робочого тіла, хоча і поступаються за цим показником електричним.
Ядерні ракетні двигуни дозволяють набагато ефективніше виконувати швидкі орбітальні маневри і відправляти в міжпланетні перельоти набагато більш масивні кораблі, при цьому використовуючи менші за масою запаси палива.
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