Наразі орбітальне угрупування SpaceX нараховує вже 953 з 30 тисяч супутників Starlink.

Американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття інтернетом Starlink.

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Про це повідомляє DW.

Запуск ракети Falcon відбувся у Флориді з космодрому NASA. Це вже 16 виведення на орбіту групи супутників в рамках проекту – з травня 2019-го.

Попередній раз партію супутників відправили 24 жовтня.

Наразі орбітальне угрупування SpaceX нараховує вже 953 з 30 тисяч супутників Starlink.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Starlink: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде майже 1000 супутників Starlink.

В серпні з'явилися перші результати тестів за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку сягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX наразі не повідомляла, ані скільки коштуватиме покупка призначеного для користувача терміналу, ані скільки доведеться сплатити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць. Буквально днями SpaceX отримала першого великого клієнта на супутниковий інтернет Starlink-Microsoft планує використовувати його переваги для розширення інфраструктури Azure.

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Автор: УНІАН