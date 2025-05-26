Вчений закликав людство не забувати дивитися на зірки, а не собі під ноги.

Вчений Стівен Гокінг відомий тим, що розв'язував найскладніші задачі теоретичної фізики і космології, але у нього було "найпростіше пояснення" щодо того, чи існує Бог.

Як зазначило видання Unilad, наука і релігія справді непримиренні в тому, що стосується Бога. Однак, будучи одним із найвідоміших і найуславленіших науковців світу, Гокінг вирішив поглянути на дві зазвичай протиборчі сторони і порівняти їх на основі їхніх "законів".

Говорячи про свою інвалідність у своїй останній книжці "Короткі відповіді на великі питання", Гокінг торкнувся ідеї Бога та релігії, написавши: "Протягом століть вважалося, що інваліди, такі як я, живуть під прокляттям, накладеним Богом".

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Він дозволив собі не погодитися з цим стереотипним твердженням і висловив думку, що все можна пояснити по-іншому, законами природи, яких завжди дотримуються.

"Якщо хочете, ви можете сказати, що закони - це робота Бога, але це скоріше визначення Бога, ніж доказ його існування", - висловив думку вчений.

Гокінг поділився своєю думкою про можливість Бога або життя після смерті:

"Кожен із нас вільний вірити у що хоче, і я вважаю, що найпростіше пояснення - Бога немає".

Вчений висловив думку, що ніхто не створив всесвіт, і ніхто не керує людською долею.

"Це приводить мене до глибокого усвідомлення, що, ймовірно, немає ні раю, ні загробного життя. У нас є це єдине життя, щоб оцінити грандіозний задум всесвіту, і за це я надзвичайно вдячний".

Він додав, що розглядає людський мозок як комп'ютер, який перестає працювати, коли його компоненти виходять з ладу.

"Немає раю або загробного життя для зламаних комп'ютерів; це казка для людей, які бояться темряви", - поділився він.

При цьому вчений закликав людство не забувати дивитися на зірки, а не собі під ноги.

"Постарайтеся зрозуміти, що ви бачите, і задумайтеся про те, що змушує всесвіт існувати. Будьте цікаві. І яким би складним не здавалося життя, завжди є щось, що ви можете зробити і в чому досягти успіху", - сказав учений.

Хто такий Стівен Гокінг

Учений помер 2018 року у віці 76 років. Він був всесвітньо відомим фізиком-теоретиком, космологом і письменником, найбільш відомим за своєю роботою в галузі загальної теорії відносності та квантової гравітації, а також за написанням книжки під назвою "Теорія всього: походження і доля Всесвіту" (2002).

Раніше стало відомо, що Гокінг "передбачив" 2025 рік і виявився лякаюче точним. Зокрема, фізик прогнозував трансформацію світу через цифрові технології.

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