Суперспалах на Сонці, який трапляється раз на століття, вже давно назрів, - учені

Вчені проаналізували фотометричні дані з космічного телескопа Kepler, який шукав планети навколо зірок у період з 2009 по 2018 рік.

Згідно з новим дослідженням, ймовірність того, що потужний сонячний спалах виведе з ладу електромережі та супутники, може бути вищою, ніж передбачалося раніше.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, що вивчає 56 000 зірок, схожих на Сонце, показало, що потужні суперспалахи слід очікувати від нашого Сонця приблизно раз на століття.

Сонячні спалахи - це інтенсивні сплески електромагнітного випромінювання з сонячних плям на Сонці, які вивільняють величезну енергію за короткі проміжки часу, яка поширюється зі швидкістю світла, впливаючи на верхні шари атмосфери та іоносфери Землі протягом декількох хвилин. Невеликі сонячні спалахи іноді спричиняють відключення зв'язку, пише Forbes.

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Суперспалахи - це набагато більш рідкісні, високоенергетичні викиди, відомі як події "Міяке".

Науковці проаналізували фотометричні дані з космічного телескопа Kepler, який шукав планети навколо зірок у період з 2009 по 2018 рік. Вони вивчили вимірювання яскравості 56 450 сонячних зірок і спостерігали 2889 суперспалахів на 2527 зірках, показавши, що зірки, подібні до сонця, відчувають потужні суперспалахи приблизно раз на століття.

Результати показують, що якщо сонце поводиться як зірки в цій вибірці, воно може виробляти суперспалахи з аналогічною частотою. Поки незрозуміло, чим спалахи цих зірок, подібних до сонця, відрізняються від сонячних: це може означати, що в майбутньому сонце вироблятиме більше суперспалахів. У будь-якому разі ймовірність того, що сонце зробить суперспалах, може бути вищою, ніж вважалося раніше.

Зазначається, що найвідоміший значний сонячний супербуря - це "подія Керрінгтона" 2 вересня 1859 року, коли астроном Річард Керрінгтон спостерігав спалах білого світла від Сонця протягом приблизно п'яти хвилин. Це був найзначніший сонячний спалах, коли-небудь зареєстрований - X45. Для контексту, найсильніший сонячний спалах поточного сонячного циклу був X9.9 3 жовтня 2024 року.

Величезний викид корональної маси із Сонця слідом за ним спричинив геомагнітну бурю і прояви полярного сяйва по всій планеті, навіть на екваторі. Однак для значною мірою доіндустріального суспільства не було жодних проблем, за винятком ударів струмом телеграфістів.

Спалахи на Сонці

Нещодавно на Сонці стався імпульсний спалах, через що на Землі очікувалася магнітна буря. Як повідомлялося, спалах найбільшого і найпотужнішого класу Х розпочався о 08:50 UTC (10:50 за Києвом - УНІАН) 8 грудня 2024 року і закінчився о 09:10 UTC (11:10 за Києвом).

Під час спалаху стався викид корональної маси. Крім того, з цією подією був пов'язаний радіосплеск тривалістю 3 хвилини, що вказує на значний радіошум.

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