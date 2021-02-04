Запуск пройшов о 01: 19 за часом східного узбережжя США \ фото REUTERS

Важка ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

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Запуск пройшов о 01: 19 за часом східного узбережжя США з 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Приблизно через 1 годину 5 хвилин після запуску ракета повинна вивести супутники на орбіту.

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Автор: УНІАН