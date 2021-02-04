Приблизно через 1 годину 5 хвилин після запуску ракета повинна вивести супутники на орбіту.

Важка ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Читайте такожSpaceX успішно запустила ракету з рекордним числом супутників (відео)Трансляція запуску проходила в Twitter SpaceX.

Запуск пройшов о 01: 19 за часом східного узбережжя США з 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Приблизно через 1 годину 5 хвилин після запуску ракета повинна вивести супутники на орбіту.

Запуск супутників Starlink Це 18-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року. Попередня партія з 60 супутників була запущена 20 січня. Зараз орбітальне угруповання SpaceX складається з 1023 космічних апаратів. У планах компанії - розгорнути угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а потім збільшить його до 30 тис.) і забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdKhttps://t.co/Ln95rEesbW — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

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Автор: УНІАН