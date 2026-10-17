З 2027 року офіційний світовий час зміниться: що відомо про нову систему

Це рішення було ухвалено на нещодавньому засіданні Генеральної конференції з мір та ваг у Версалі.

Міжнародна система вимірювання часу зазнає важливих змін з 20 травня 2027 року. Всесвітній координований час (UTC) – орієнтир, який використовується в усьому світі для синхронізації годинників – більше не коригуватиметься додаванням додаткових секунд.

Це рішення було ухвалено на засіданні Генеральної конференції з мір та ваг у Версалі. Цей захід покликаний спростити роботу систем, які залежать від точної синхронізації часу – від мереж зв’язку до енергетичної інфраструктури та цифрових сервісів, пише Adevarul.

Для широкої громадськості ці зміни у повсякденному житті будуть непомітними.

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Наразі існує два важливі орієнтири для вимірювання часу. UTC розраховується на основі атомних годинників, відомих своєю точністю, а астрономічний час визначається обертанням Землі. Оскільки планета обертається не ідеально з постійною швидкістю – між двома системами можуть виникати розбіжності.

Щоб вони залишалися приблизно однаковими, з 1972 року було введено 27 додаткових секунд. Останнє подібне коригування відбулося наприкінці 2016 року. У таких ситуаціях хвилина, як виняток, могла тривати 61 секунду.

Люди на практиці цих відмінностей не помічають

А ось комп’ютери та цифрова інфраструктура можуть бути до цього вразливими. Введення додаткової секунди вимагає технічної адаптації – а в минулому в деяких комп’ютерних системах та онлайн-сервісах уже повідомлялося про збої.

Зв'язок, супутникова навігація, енергетичні мережі та численні цифрові платформи працюють на точній синхронізації годинників. Скасування періодичних коригувань має знизити ризик помилок і зробити систему простішою в управлінні.

Обертання Землі ускладнило розрахунки

Ще одна причина перегляду системи – мінлива поведінка обертання планети. Хоча на дуже тривалих періодах приливні сили, як правило, уповільнюють обертання Землі, – останніми роками були інтервали, коли планета оберталася трохи швидше.

Такий розвиток подій поставив питання про можливе введення від’ємної додаткової секунди – тобто вилучення однієї секунди, а не додавання. Таке коригування ніколи раніше не застосовувалося – і його наслідки для технічних систем складно передбачити.

У цьому контексті міжнародна спільнота вирішила відмовитися від нинішнього механізму періодичного коригування UTC. У результаті цієї зміни різниця між офіційним часом та астрономічним часом може поступово зрости – приблизно до 3 600 секунд, що еквівалентно одній годині.

Такої різниці в найближчому майбутньому не очікується – тому цей захід має переважно превентивний характер і спрямований на стабільність системи в довгостроковій перспективі.

Генеральна конференція з мір та ваг – це міжнародний орган, у рамках якого представники держав-членів обговорюють і ухвалюють рішення щодо стандартів вимірювань. Засідання зазвичай відбуваються раз на чотири роки.

За даними Міжнародного бюро мір і ваг, ця організація об’єднує 69 держав-членів та 34 асоційовані країни й економіки. Серед країн-учасниць – численні європейські держави, наприклад Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія, а також США, Канада, Бразилія, Китай, Японія, Індія, Австралія та Нова Зеландія.

Діяльність цього органу сприяє встановленню загальних стандартів, важливих для наукових досліджень, промисловості, торгівлі та функціонування сучасних технологій.

Що зміниться для пересічних людей

У повсякденному житті скасування додаткової секунди не змінить того, як люди зчитують час на годинниках або телефонах. Ця зміна жодним чином не пов’язана з переходом на літній чи зимовий час – правила сезонного коригування часу цей захід не зачіпає.

Наслідки будуть особливо відчутні в тих галузях, де синхронізація має бути гранично точною – таких як астрономія, геодезія та деякі супутникові додатки. У цих галузях обертання Землі й надалі перебуватиме під наглядом – навіть якщо офіційний час більше не коригуватиметься періодично, щоб йти в ногу з ним.

Тому фахівцям доведеться окремо стежити за різницею між UTC та астрономічним часом. Мета – щоб міжнародна система вимірювання часу стала стабільнішою та простішою у використанні – особливо для цифрової інфраструктури, якій складно працювати з коригуваннями, що вводяться через нерегулярні проміжки часу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Земля отримала загадковий сигнал із глибин космосу.

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