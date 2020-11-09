Астрофізики з Університету Париж-Сакле у Франції виявили у Всесвіті приховану матерію.
Про це повідомляється в журналі Astronomy&Astrophysics.
Матерія становить близько 40 відсотків звичайної (баріонної) речовини.
Дослідники провели Статистичний аналіз розподілу матерії в галактичних нитках (волокнах) - космічних структурах, що з'єднують скупчення галактик і заповнених газом. Вважається, що волокна містять майже всю баріонну матерію Всесвіту у вигляді дифузного газу. Випромінювання від цього газу настільки слабке, що приблизно половина речовини залишається невиявленою.
Зниклу матерію вчені виявили в 15 тисячах космічних волокнах, довжина яких досягає 30-100 мільйонів парсек.
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