Кількість активних користувачів Telegram перевищила 500 мільйонів.
Про це розповів засновник сервісу Павло Дуров у своєму каналі в месенджері.
За словами Дурова, за останні 72 години до месенджера приєдналися ще 25 млн нових користувачів, з яких 38% з Азії, 27% з Європи, 21% з Латинської Америки і 8% з Близького Сходу і Північної Африки.
Планку в 400 мільйонів щомісяця активних користувачів Telegram перестрибнув у квітні 2020 року. Відповідно з квітня 2020 року по грудень 2020 року аудиторія Telegram зросла на 100 мільйонів осіб.
Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger у квітні 2020 року перевищили 3 мільярди активних користувачів на місяць.
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Популярність Telegram: з чим пов'язана
- Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.
- Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
- На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.
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