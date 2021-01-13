Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter.

Кількість активних користувачів Telegram перевищила 500 мільйонів.

Про це розповів засновник сервісу Павло Дуров у своєму каналі в месенджері.

За словами Дурова, за останні 72 години до месенджера приєдналися ще 25 млн нових користувачів, з яких 38% з Азії, 27% з Європи, 21% з Латинської Америки і 8% з Близького Сходу і Північної Африки.

Планку в 400 мільйонів щомісяця активних користувачів Telegram перестрибнув у квітні 2020 року. Відповідно з квітня 2020 року по грудень 2020 року аудиторія Telegram зросла на 100 мільйонів осіб.

Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger у квітні 2020 року перевищили 3 мільярди активних користувачів на місяць.

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Популярність Telegram: з чим пов'язана

Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

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Автор: Денис Прядко